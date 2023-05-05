До завершення угоди залишилося менше двох тижнів.

Чергова сесія переговорів щодо питання гуманітарного коридору для виконання зернової угоди зайшла в глухий кут. Вона відбулася у п’ятницю, 5 травня.

Як повідомляє The Guardian, причиною відсутності згоди є нові умови щодо кораблів, котрі можуть експортувати зерно. Україна, Росія, Туреччина та ООН не змогли потиснути руки і продовжити дію гуманітарної ініціативи.

Згідно з інформацією заступник речника ООН Фархан Хак, регулярні щоденні перевірки раніше дозволених суден будуть тривати впритул до 18 травня – саме тоді завершується чинна угода.

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Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про те, що на 10 травня у нього запланований візит до Москви. Там він зустрінеться з Лавровим, а одним із питанням буде якраз зернова угода.

Зупинка зернової угоди: що відомо

У липні 2022 року Росія та Україна за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН, у яких передбачалося відновлення експорту української с/г продукції Чорним морем.

25 квітня 2023-го року Москва заявила, що не збирається продовжувати зернову угоду. Кремль вирішив так вчинити після вибуху у бухті Севастополя. У Росії заявили, що Україна використовує гуманітарний коридор для атак по тимчасово окупованому Криму.

Через ризики блокування кораблів зменшилася кількість експорту збіжжя з України. Іноземні угоди не хочуть погоджуватися на нові угоди купівлі збіжжя перед завершенням поточної домовленості між Україною та Росією.

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