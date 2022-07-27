На даний час основні оптові продажі столового буряка ведуться по 12-16 грн/кг.

В Україні вже другий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на столовий буряк.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.

Зазначається, що на даний момент основні оптові продажі столового буряка ведуться по 12-16 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж тижнем раніше. А причиною такої цінової ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, в той час як попит на столовий буряк досить невисокий.

"Незважаючи на те, що ціна на столовий буряк в Україні знижується другий тиждень поспіль, вона ще є значно вищою рівня минулого року. Зокрема, в кінці липня 2021 року даний коренеплід на українському ринку коштував в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж сьогодні", - підкреслили експерти.

Як повідомляв УНІАН, в Україні перші партії сливи коштують в два рази дешевше, ніж торік.

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