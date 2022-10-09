Наголошується, що наразі гречка дешевшає вже другий місяць поспіль.

В Україні станом на 9 жовтня кілограм гречки коштує в середньому 82,4 грн/кг. Це на 5,54 грн/кг менше від середньомісячної ціни у вересні, коли вона коштувала 87,94 грн/кг.

Про це повідомляє "Мінфін".

За його даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку складає (за 1 кг):

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Metro – 78,9 грн;

Auchan – 78,4 грн;

Varus – 89,9 грн.

Наголошується, що наразі гречка дешевшає вже другий місяць поспіль. У вересні, порівняно з серпнем, її середня ціна опустилася з 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг (мінус 4,79 грн). До цього останнє здешевлення було у грудні 2021 року.

За даними аналітиків, ціна впала із 47,9 грн/кг до 47,26 грн/кг. Далі ж було лише зростання:

січень-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);

лютий – 50,48 грн/кг (+28 коп.);

березень – 50,81 грн/кг (+33 коп.);

квітень – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);

травень – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);

червень – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);

липень – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);

серпень – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Ціни на гречку в Україні - що кажуть експерти

За підсумками цьогорічної весняної посівної, в Україні гречкою було засіяно 75,3 тис.га угідь.

Як заявив раніше голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, до кінця року ціна гречки в українських магазинах знизиться до 70-80 грн/кг.

Такої ж думки притримується і перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він переконаний, що з жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.

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