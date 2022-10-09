В Україні станом на 9 жовтня кілограм гречки коштує в середньому 82,4 грн/кг. Це на 5,54 грн/кг менше від середньомісячної ціни у вересні, коли вона коштувала 87,94 грн/кг.
Про це повідомляє "Мінфін".
За його даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку складає (за 1 кг):
Metro – 78,9 грн;
Auchan – 78,4 грн;
Varus – 89,9 грн.
Наголошується, що наразі гречка дешевшає вже другий місяць поспіль. У вересні, порівняно з серпнем, її середня ціна опустилася з 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг (мінус 4,79 грн). До цього останнє здешевлення було у грудні 2021 року.
За даними аналітиків, ціна впала із 47,9 грн/кг до 47,26 грн/кг. Далі ж було лише зростання:
- січень-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
- лютий – 50,48 грн/кг (+28 коп.);
- березень – 50,81 грн/кг (+33 коп.);
- квітень – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
- травень – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
- червень – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
- липень – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
- серпень – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).
Ціни на гречку в Україні - що кажуть експерти
За підсумками цьогорічної весняної посівної, в Україні гречкою було засіяно 75,3 тис.га угідь.
Як заявив раніше голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, до кінця року ціна гречки в українських магазинах знизиться до 70-80 грн/кг.
Такої ж думки притримується і перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Він переконаний, що з жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.