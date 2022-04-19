На сьогоднішній день українські господарства відпускають ранню капусту за ціною 20-27 грн/кг.

В Україні на поточному тижні різко знизилися ціни на ранню капусту - майже на 40%.

Про це повідомили на аналітичній платформі EastFruit.

Відзначається, що причиною негативних цінових тенденцій в сегменті капусти нового врожаю стало сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, а також досить низький попит.

"Перші партії білокачанної капусти врожаю 2022 року з'явилися на ринку 2 тижні тому і тоді відпускні ціни на ці овочі озвучувалися в діапазоні 35-40 грн/кг. На сьогодні українські господарства відпускають ранню капусту вже в діапазоні 20-27 грн/кг, що в середньому на 37% дешевше, ніж на перші партії цієї продукції", - підкреслили аналітики.

Разом з тим на сьогодні ціна на ранню капусту в Україні вже в середньому на 10% нижче, ніж в аналогічний період минулого року.

"Багато ключових гравців прогнозують подальше зниження цін в сегменті капусти нового врожаю. Свою думку вони аргументують тим, що в цей момент більшість українських виробників відчувають труднощі з реалізацією своєї продукції через розрив логістичних ланцюжків на більшій частині території країни", - йдеться в повідомленні.

Зростання цін в Україні:

В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи, зокрема гречка подорожчала більш ніж на 8 гривень.

Станом на 18 квітня 2022 року в Україні злетіла вартість борщу.