Водночас є й крупа, ціна на яку знизилася.

В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.

Про це повідомляє "Мінфін".

Так, за даними сайту, в березні кілограм гречки можна було купити в середньому за 50,81 грн, а зараз - 59,25 грн.

Зросло в ціні й пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн/кг, а зараз - 49,40 грн за кілограм. Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав із 36,77 грн до 29,20 грн.

Війна в Україні: що відбувається з цінами на продукти

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку повномасштабної війни змінились ціни на низку продуктів, зокрема подорожчали овочі, деякі молочні позиції, а от знизилися ціни серед іншого на сало та рис.

Водночас Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг за встановленням цін на соціально значущі товари. Суб'єкти господарювання закликають не допускати необґрунтованого підвищення цін на товари у період воєнного стану.

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