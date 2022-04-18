Усі інгредієнти української національної страви, окрім білокачанної капусти, подорожчали від незначних 3% до істотного 21%.

Приготувати борщ в Україні стає дедалі дорожче. Станом на 15 квітня 2022 року порція червоного борщу на чотирьох осіб, звареного за традиційним рецептом, коштувала 92,49 грн, що на 13% дорожче у порівнянні з 1 березня.

Про це свідчить оновлений "індекс борщу" від експертів незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.

Зазначається, що всі інгредієнти борщу, окрім білокачанної капусти, подорожчали різною мірою: від незначних 3% до істотного 21%.

"Найбільше зросла ціна м'яса. Далі за шкалою подорожчання - картопля, морква, сметана. Єдиний овоч, ціна якого зменшилась - капуста (-5,38%). Майже не подорожчав буряк (+3,01%)", - підкреслили експерти.

За словами головного економіста BRDO Юлії Корнєєвої, до основних причин подорожчання м'яса в Україні можна віднести зростання собівартості виробництва продукції: існує висхідна цінова динаміка на корми та ветеринарні препарати, також значно зросли транспортні видатки.

"Через низьку рентабельність виробникам стає невигідно вирощувати свиней, водночас покривати нестачу продукції імпортом зараз також вкрай важко. Розрив логістичних ланцюгів поставок призведе до виникнення дефіцитів на окремих територіях, що безумовно викличе подальший ріст цін", - наголосила Корнєєва.

Вона додала, що наразі стримуючим фактором ще більшого зростання цін на свинину є драматичне падіння купівельної спроможності населення, яке вимушене економити, відмовляючись від м’яса.

Зазначається, що ринок насичений продукцією, яку виробники зараз не зможуть експортувати, що у короткостроковому періоді позитивно впливатиме на цінову динаміку.

"Однак у довгостроковій перспективі інфляційний тиск зростатиме. Втрата експортної виручки призведе до значного зниження прибутковості виробників, які згодом намагатимуться компенсувати втрати. Також на ціни вплине стрімке зростання логістичних витрат, вартості енергоресурсів, насіння та добрив", - підкреслили у BRDO.

Зростання цін в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи, зокрема гречка подорожчала більш як на 8 гривень.

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