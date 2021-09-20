При цьому ціни на олію за останній місяць не зросли.

В Україні за останній місяць спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи та цукор.

Про це повідомила прес-служба Міністерства агрополітики і продовольства з посиланням на дані обласних держадміністрацій.

"Так, відносно минулого місяця на 7% знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим роком – на 14%. За минулий місяць втратили в ціні морква та буряк, 25% – морква, 24% – буряк. Капуста та цибуля здешевіли на 12% та 16%", – йдеться в повідомленні.

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Також Мінагрополітики помітило незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали ячмінні (-1%), горохова крупа (- 3%), кукурудзяна (-1%).

Подешевшав і цукор – на 3% за останній місяць. При цьому ціни на соняшникову олію не зросли.

"По більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням", – зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - становила 10,2%, залишившись на липневому рівні.

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Автор: Ганна Нагорна