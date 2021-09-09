За січень-серпень 2021 року інфляція склала 6,2%.

Споживчий інфляція в Україні в серпні в річному вираженні-порівняно з серпнем 2020 року склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в серпні порівняно з липнем 2021 року знизилася на 0,2%.

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Інфляція в Україні:

За січень-серпень 2021 року інфляція склала 6,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% в червні.

За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Автор: Богдан Слуцький