Станом на 24 квітня в магазинах Києва вартість моркви стартує від 60 гривень за кілограм.

В Україні з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 12%. Сьогодні українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг, залежно від обсягу партії та якості пропонованої продукції.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, згідно з даними щоденного моніторингу проекту, наразі запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпано, тоді як попит на ці коренеплоди продовжує зростати.

У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги тогорічної моркви, отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни. Експерти зазначають, що у результаті сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3 рази вищі за торішні в аналогічний період.

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Що відбувається з цінами на моркву

Станом на 3 березня 2023 року в Україні було зафіксовано зростання цін на моркву. Закупівельні ціни на моркву в березні становили 28-36 грн/кг. Приводом для підвищення цін, за словами гравців ринку, стало помітне зростання попиту на моркву. При цьому запаси продукції в українських господарствах помітно виснажені, що також надає підтримку цінам.

26 квітня 2023 року експерти прогнозували новий стрибок цін на моркву. За інформацією учасників ринку, оптові компанії все частіше відчувають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

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