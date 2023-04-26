Гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції за умови, що попит на моркву буде утримуватися на тому ж рівні.

Зараз в Україні оптові партії моркви надходять у продаж по 33-40 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, основною причиною позитивних коригувань є сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності оптових компаній.

За інформацією учасників ринку, оптові компанії все частіше відчувають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

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Як відзначили експерти, зараз виробники України вже ведуть продажі моркви в середньому в три рази дорожче, ніж торік наприкінці квітня. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції за умови, що попит на моркву буде утримуватися на тому ж рівні.

Ціни під час війни

За даними Державної служби статистики, за 2022 рік харчові продукти в Україні подорожчали на 33%, у тому числі ціни на яйця зросли на 73%, фрукти - на 77%, а овочі - на 34%.

На початку березня 2023 року експерти повідомили, що до травня цибуля може подорожчати ще на 30%, попри на серйозне зростання обсягу імпорту.

Станом на 3 березня 2023 року в Україні було зафіксовано зростання цін на моркву. Закупівельні ціни на моркву в березні становили 28-36 грн/кг.

Приводом для підвищення цін, за словами гравців ринку, стало помітне зростання попиту на моркву. При цьому запаси продукції в українських господарствах помітно виснажені, що також надає підтримку цінам.

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