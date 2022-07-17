Вона переконана, що ціна на продукти продовжить зростати.

В Україні у червні почали дорожчати яйця. Очікується, що у наступні місяці ціни лише зростатимуть через збільшення вартості енергоносіїв, що вплинуло на собівартість виробництва і доставки.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За її словами, для українського ринку яєць характерна яскраво виражена сезонність. Так, навесні ціни на яйця знижуються, а десь з середини літа починають поступово зростати. Зазвичай, це відбувається через значну частку виробництва яєць в господарствах населення, де яйценосність птиці залежить від погодних умов, зокрема, температурних режимів. Водночас у промисловому виробництві такої чіткої залежності немає.

Цього року процес зростання цін почалось раніше через значне зростання вартості енергоносіїв і пального.

"На жаль, в наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята", - спрогнозувала Литвин.

Нагадаємо, дещо раніше експерт розповіла, чому в Україні подорожчав цукор та коли стабілізуються ціни.

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