Стабілізації цін в Україні можна очікувати лише восени, вважає аналітик.

В Україні спостерігається здорожчання цукру. Це турбує багатьох людей. Проте ціни на цукор можуть стабілізуватися.

Про причини здорожчання цукру в коментарі "РБК-Україна" розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Вона зазначила, що на це впливає ряд факторів. Так, цукор здорожчав через сезон консервування фруктів цей солодкий продукт має неабиякий попит. Окрім цього, на ціни впливає зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки.

Експерт розповіла, що ціни на цукор можуть стабілізуватися. Вже у вересні розпочнеться збір врожаю цукрових буряків. Разом з тим, відповідно, розпочнеться сезон цукроваріння.

"Якщо погодні умови дозволять отримати гарну врожайність, бо засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення", - вважає Литвин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерт розповів, що буде з цінами на свинину.

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