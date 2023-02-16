Закупівельна вартість імпортного огірка наразі становить 80-97 грн/кг.

Через подорожчання попит на імпортні огірки на ринку України поступово слабшає, проте імпортери продовжують підвищувати ціни в даному сегменті.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit закупівельна вартість імпортного огірка наразі становить 80-97 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Основною причиною подорожчання імпортного огірка стала обмежена пропозиція цієї продукції на українському ринку. Після масштабного землетрусу в Туреччині постачання турецького огірка скоротилося до мінімуму. Тому, незважаючи на зниження купівельної активності, імпортери продовжують підвищувати відпускні ціни на огірки", - пояснили експерти.

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Вони додали, що на сьогоднішній день імпортний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині лютого минулого року.

При цьому ключові гравці ринку вважають, що огірок і надалі дорожчатиме, при цьому зростання цін у цьому сегменті триватиме, як мінімум, до кінця лютого.

"Підставою для таких припущень є той факт, що поки що імпортні огірки практично не мають конкурентів на українському ринку. Сезон збирання огірка нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався. Про перші пропозиції українських огірків поки повідомляють лише поодинокі господарства, при цьому їхня продукція коштує дорожче за імпортну, насамперед через більш високу собівартість, адже через перебої з електроенергією витрати на опалення суттєво зросли", - зазначили в EastFruit.

Ціна на овочі в Україні: деталі

За даними Державної служби статистики, за рік продукти харчування подорожчали на 33%, у тому числі ціни на яйця зросли на 73%, на фрукти – на 77%, овочі – на 34%.

На українському ринку було збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулювало її подорожчання.

В Україні ціни на низку товарів суттєво зросли. А ось вартість цибулі досягла максимуму за всі роки незалежності України. Наразі на неї спостерігається високий попит, а її запаси в деяких українських господарствах вже вичерпались.