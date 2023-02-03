Названо причини, з яких овоч сильно подорожчав, серед них - відключення світла.

В Україні ціни на низку товарів суттєво зросли. А ось вартість цибулі досягла максимуму за всі роки незалежності України. Наразі на неї спостерігається високий попит, а її запаси в деяких українських господарствах вже вичерпались.

Як повідомляють аналітики EastFruit, ціни на цибулю цього тижня встановили рекорд. Вони кажуть, що це ще - не межа.

На сьогодні ціни на цей овоч зросли до 30-35 грн/кг ($0,82-0,96/кг). Наголошується, що цінник 35 грн/кг ($0,96/кг) став рекордним за всю історію незалежності України.

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Серед причин такого стрибка цін на цибулю виділяють: перебої з електрикою, через що овоч псується; та значне скорочення імпорту цього товару до України.

Ціни в Україні

На початку року в Україні почали змінюватися ціни на яблука. Проте радіти ще зарано, експерт прогнозує, що ціни на продукти можуть злетіти. Це пов'язано, зокрема, з блекаутом.

Держстат повідомляв, що найбільше за 2022 рік подорожчали харчові продукти - на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти - на 62,6%, овочі - на 78,8%.

Експерти прогнозують, що у 2023 році зростуть ціни на хлібопродукти. Через блекаути загальна інфляція може зрости приблизно на 2,5-3%.

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