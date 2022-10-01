На зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

В Україні найближчим часом ціни на продукти харчування зростуть ще на 10-15%.

Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Landlord.

За його словами, на зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

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Марчук прогнозує, що продукти здорожчають також і через повернення акцизів на паливо.

"Найближчим часом через ухвалення Закону про акциз на паливо десь в районі 4-5 гривень здорожчає бензин і дизпаливо. Тобто це буде закладати основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє в і велика інфляція. Ми будемо бачити підняття цін в районі ще 10-15%", – додав експерт.

Як відомо, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) об'єднує понад 1100 середніх та малих аграрних підприємств України.

Ціни на продукти в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, а Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно нині робити запаси їжі.

Світові аналітики стверджують, що перспектива голоду неминуча, тож ми наводили список того, що купити для довгого зберігання з консерви.

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