З серпня по грудень рівень інфляції буде збільшуватися.

В Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно нині робити запаси їжі. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що у серпні та вересні дійсно можна запастися деякими товарами на зиму.

Про це він розповів у новому сюжеті ТСН.

Відомо, що минулого року Україна могла прогодувати 400 мільйонів людей, якщо зважити внесок нашої країни до світового продовольчого ринку. Проте повномасштабне вторгнення РФ порушило системи виробництва, переробки та постачання продовольства, зокрема на міжнародний ринок.

Ще приблизно два роки ми точна можемо "спати спокійно", зазначив експерт. Можливо, не вистачати буде лише окремих культур, проте в цілому продуктів вистачить. Проблем з кількістю продуктів не буде, а ось з цінами - будуть, вважає Дорошенко. Саме тому українці дійсно можуть подбати про запаси вже зараз, коли деякі товари сезонно здешевшали.

Серпень, як завжди, був місяцем, коли ціни падають. Робити запаси можна буде і у вересні, коли аграрії почнуть "збивати" ціни на свої товари, адже їм легше продати більше продуктів людям, аніж потім витрачати кошти на їх зберігання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні дешевшає популярний борщовий овоч.

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