Уже другий тиждень поспіль спостерігається зростання цін на цю продукцію.

Наразі українські фермери відвантажують ранню капусту по 55-60 грн/кг. Це в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, в Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зростання цін на капусту нового врожаю.

"Причина такої цінової тенденції полягає в тому, що пропозиція капусти суперранніх сортів продовжує скорочуватися, тоді як масові поставки продукції більш пізніх сортів ще не почалися. При цьому попит на ранню капусту зберігається доволі високим, що дає змогу фермерам і далі підвищувати ціну", - пояснюють експерти.

Відео дня

За словами ключових гравців ринку, скорочення пропозиції цієї продукції сьогодні відбувається через міжсезоння. Адже більшість господарств уже закінчили збір урожаю капусти суперранніх сортів, тоді як рання капуста пізніших сортів почне масово надходити в продаж у середньому через 2 тижні.

При цьому українські фермери не відкидають можливості того, що ця продукція з’явиться на ринку дещо пізніше від визначених термінів, якщо погода й надалі залишатиметься холодною та похмурою. За підрахунками експертів, в аналогічний період минулого року рання капуста в Україні також дорожчала під впливом сезонного фактора. Проте вона тоді коштувала практично в 1,5 раза дешевше, ніж зараз.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі.

На початку травня повідомлялося, що в Україні зростають ціни на торішню білокачанну капусту. Українські фермери пропонували до продажу цей товар по 25-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж за тиждень до того.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, максимальне зниження цін на овочі слід очікувати в червні. Також експерт прогнозує восени суттєве падіння цін та збільшення врожаю цибулі за рахунок збільшення її вирощування місцевими фермерами.

Вас також можуть зацікавити новини: