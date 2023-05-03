Багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі.

В Україні вже другий тиждень поспіль зростають ціни на торішню білокачанну капусту, наразі українські фермери пропонують до продажу торішню капусту по 25-30 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Причина такої цінової тенденції в тому, що пропозиція капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися, тоді як масові поставки цієї продукції нового врожаю ще не почалися. Водночас попит у цьому сегменті зберігається досить високим, що дає змогу фермерам і далі підвищувати ціну на свою продукцію", – пояснили експерти.

Вони зазначили, що ціни на торішню капусту на українському ринку зараз в середньому в 1,5 раза вищі, ніж на початку травня минулого року.

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При цьому багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція білокачанної капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися.

Ціни на продукти в Україні - деталі

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі.

Водночас на 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.

За підрахунками Інституту аграрної економіки, в Україні за рік повномасштабної війни харчові продукти подорожчали на 31,5%. Проте, як прогнозують аналітики, можна очікувати сповільнення зростання і, навіть, зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування в міру надходження продукції нового врожаю.