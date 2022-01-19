Обсяг живої маси тварин, реалізованих на забій, скоротився на 2,4% - до 3,38 млн тонн.

За 2021 рік в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, виробництво яєць за звітний період скоротилося на 13% і становить 14,1 млрд штук. При цьому агропідприємства зменшили виробництво яєць на 21,7%, а господарства населення – на 2,4%.

Обсяг валового надою молока за 12 місяців 2021 року становить 8,7 млн тонн, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому обсяг виробництва молока домашніх господарств скоротився на 8%, а молочних підприємств – майже не змінився (2,75 млн тонн).

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Обсяг живої маси тварин, реалізованих на забій, скоротився на 2,4% - до 3,38 млн тонн.

Обсяг виробництва вовни зменшився майже на 6% і становить 1,48 тис.тонн.

Підтримка агросектору:

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.

12 травня 2021 року Кабмін збільшив дотації тваринникам.