Суб’єкти господарювання закликають не допускати необґрунтованого підвищення цін на товари у період воєнного стану в країні.

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари.

Пор це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби України.

Йдеться про близько 30 видів продукції, серед яких борошно пшеничне, макаронні вироби, хліб, крупи гречана та вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, яйця курячі, олія, цукор морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне тощо.

У відомстві закликають суб’єкти господарювання не допускати необґрунтованого підвищення цін на ці товари у період воєнного стану в країні.

Нагадаємо, в Україні роздрібні мережі АЗС 19 березня знизили ціни на бензини і дизельне пальне.

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