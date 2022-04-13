Також подорожчали деякі молочні позиції.

В Україні з початку війни змінились ціни на ряд продуктів, зокрема подорожчали овочі та знизилась ціна на сало.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, середня ціна на моркву зросла на 22% (до 22,30 грн/кг), цибулю – на 13% (до 17,95 грн/кг), капусту – на 11% (до 23,93 грн/кг).

"Основна причина такого подорожчання – не лише війна в Україні, а й характерний для даного періоду сезонний фактор. Весною запаси зібраної восени продукції починають закінчуватися, і ціна поступово йде вверх. Це може відбуватися аж до надходження нового врожаю", – йдеться в повідомленні.

Водночас, трохи знизилася ціна на сало, яке опустилося в ціні на 3% і коштує в середньому близько 159 грн/кг.

"Хоча сало і належить до традиційних українських страв, але значне зростання ціни на нього протягом останнього року з одночасним зниженням купівельної спроможності українців нині призвело до зниження споживання, а відповідно і ціни. Ці ж причини можуть слугувати поясненням відсутності зростання цін на найдорожчий вид м’яса – яловичину, яка коштує зараз близько 210,49 грн/кг", – зазначили експерти.

Також знизилась ціна на рис – до 38,30 грн/кг (на 5%). Головними причинами такої ситуації є відносно нижча популярність даної крупи в порівнянні з тією ж гречкою, що, своєю чергою, й простимулювало зниження ціни.

Проте деякі молочні позиції демонструють зростання, зокрема кисломолочний сир та сметана, які виросли на 1% та 4% відповідно. Тепер середня ціна на упаковку кисломолочного сиру становить близько 54 грн, а упаковку сметани місткістю 350 г – 36,30 грн.

"Для переробних підприємств української молочної галузі характерна часткова логістична віддаленість від сировинних баз, оскільки в основному молоко збирається в господарствах населення та тваринницьких комплексах, які знаходяться поруч. І якраз через часткове пошкодження цих логістичних ланцюжків були проблеми із забезпеченням молока. Наразі вони вирішуються, і більшість молочних переробних підприємств відновлюють свою діяльність", – йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН вже розповідав, що в Україні продається 3238 продуктів та товарів, торгові марки яких належать резидентами країни-агресора Росії. Серед них чимало товарів, які українці купують щодня.

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