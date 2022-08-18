Ціни внутрішнього ринку на вершкове масло зростають попри падіння експортних.

За два тижні вартість вершкового масла на українському ринку зросла приблизно на 8-10%.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро".

"Ціни внутрішнього ринку на вершкове масло зростають попри падіння експортних. Це нормальне явище після 25% девальвації гривні в третій декаді липня. Проте підвищення цін не було рівнозначним послабленню курсу гривні. Зростання відбувається поступово. За два тижні вартість масла на внутрішньому ринку зросла приблизно на 8-10%", - йдеться в повідомленні.

Водночас, на тлі несприятливої кон’юнктури світових ринків в серпні, експортні ціни на масло помітно знизились. Але все одно зовнішні продажі залишаються значно вигіднішими за внутрішні, хоча ті й виросли. Тому левова частка українського масла останнім часом продається саме в ЄС.

"За рахунок налагодження поставок в ЄС, в липні українським виробникам вдалося збільшити експорт масла до рекордних обсягів за останні п’ять років, далі обсяги експортних поставок мають скорочуватися. Найбільші обсяги поставок у липні були у Польщу (46%), Молдову (14%), Литву (8%), Азербайджан (8%) та Нідерланди (8%)", - зазначили експерти.

Вони додали, що імпорту масла практично немає і у найближчі місяці він не відновиться. З того невеликого обсягу, який постачався в Україну у липні, найбільші обсяги завезли з Франції (76%) і Польщі (12%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні у липні в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, ціни на вершкове масло зросли на 25%.

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