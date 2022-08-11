На сьогодні капуста в Україні коштує в середньому в 6 разів дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Відпускна ціна на білокачанну капусту на поточному тижні зросли до 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Основною причиною цінового зростання в сегменті білокачанної капусти стало завершення сезону реалізації даної продукції середніх сортів. Разом з тим до більш стрімкого подорожчання виробники не вдавалися, побоюючись, що подібні коригування можуть спровокувати погіршення темпів збуту білокачанної капусти", - йдеться в повідомленні.

При цьому на сьогодні білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому в 6 разів дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак, на думку виробників, сподіватися на зниження цін на початку осені, швидше за все, не варто.

"Невеликий спад можливий тільки на початку збиральної кампанії, потім ціна буде тільки підвищуватися. Річ у тім, що на сьогодні учасники ринку вже стурбовані з приводу прогнозів на урожай капусти. Через спеку та посуху може значно зменшитися валовий збір даної продукції. Також, варто відзначити, що площі під даною культурою в поточному сезоні істотно знизилися", - підкреслили аналітики.

Війна в Україні та ціни на продукти:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у липні в річному вираженні - порівняно з липнем 2021 року - склала 22,2%.

Також повідомлялося, що ціни на кавуни в Україні б'ють рекорди. Цього року на прилавках магазинів тільки до 20% українських кавунів.

Раніше експерт пояснив, чому на українському ринку стрімко дешевшають яблука нового врожаю.

В Україні в липні в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, ціни на хліб і вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно.

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