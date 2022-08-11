Овочі подорожчали на 102%.

В Україні у липні в річному вираженні, у порівнянні з липнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, ціни на хліб та вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, ціни на овочі зросли майже на 102%, макарони – на 29%, рибу – на 32,5%, цукор – на 19%.

Водночас одяг та взуття подешевшали на 3,4% та 2,4% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 3,6% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 5,9%.

Ціни на транспорт зросли на 40,4% в першу чергу внаслідок подорожчання пального і мастил на 77,7%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 37%, у залізничному – на 10%.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2021 року – становила 22,2%.

Також повідомлялося, що ціни на кавуни в Україні б'ють рекорди. Цього року на прилавках магазинів лише до 20% українських кавунів.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому на українському ринку стрімко дешевшають яблука нового врожаю.

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