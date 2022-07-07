В Україні огірки відкритого ґрунту почали масово надходити у продаж практично у всіх регіонах країни за оптовими цінами 10-15 грн/кг, що в середньому у 3,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період торік.
Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.
"Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов'язують з окупацією Запорізької області, яка минулі сезони була лідером з вирощування огірка у відкритому ґрунті і в літніх теплицях. На сьогоднішній день постачання даної продукції із Запорізької області практично не здійснюються", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим не останню роль у високих цінах на ґрунтовий огірок зіграло і подорожчання логістики.
Також, як зазначили аналітики, істотно збільшився час транспортування плодоовочевої продукції між областями, що не завжди позитивно позначається на якісних характеристиках овочів.
Як повідомляв УНІАН, у Мінагрополітики зазначили, що в Україні дефіциту фруктів і овочів через окупацію південних регіонів не очікується.