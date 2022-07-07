За даними аналітиків, огірки зараз в середньому у 3,5 рази дорожчі, ніж в аналогічний період торік.

В Україні огірки відкритого ґрунту почали масово надходити у продаж практично у всіх регіонах країни за оптовими цінами 10-15 грн/кг, що в середньому у 3,5 рази дорожче, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit.

"Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов'язують з окупацією Запорізької області, яка минулі сезони була лідером з вирощування огірка у відкритому ґрунті і в літніх теплицях. На сьогоднішній день постачання даної продукції із Запорізької області практично не здійснюються", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим не останню роль у високих цінах на ґрунтовий огірок зіграло і подорожчання логістики.

Також, як зазначили аналітики, істотно збільшився час транспортування плодоовочевої продукції між областями, що не завжди позитивно позначається на якісних характеристиках овочів.

Як повідомляв УНІАН, у Мінагрополітики зазначили, що в Україні дефіциту фруктів і овочів через окупацію південних регіонів не очікується.

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