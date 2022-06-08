Через окупацію Півдня України можна відчути дефіцит ранніх весняних овочів.

Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в Україні зараз можна відчути дефіцит на ранні овочі: томати, огірки та зелень.

Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Якщо ми говоримо, фактично, про ранні овочі, яких нам не вистачає, звичайно ми говоримо про частково томати, частково це огірки, частково це зелень: петрушка, кріп, зелена цибуля. Це те, чого зазвичай, було вдосталь, а на травневі свята люди нарікали, що його було замало, зараз воно коштує досить дорого. Це наслідки, які ми несемо через окупацію наших південних регіонів України", - сказав експерт.

За його словами, вже відчувається брак ранніх весняних овочів через окупацію Півдня України. По-перше це відчувається цінами на ці овочі, тому що вони є не в достатній кількості.

"І зазвичай, у період квітня-травня місяця у нас було їх вдосталь, тому що з Херсонської області, Запорізької області до нас їх привозили. Відповідно, перекриття, окупація, відсутність можливості людям виїхати, щоб запропонувати на ринку свою пропозицію - ми маємо сьогодні послуговуватися лише тими запасами, які є на території України, плюс імпортними. Це призводить до зростання ціни і фактичним визнання того, що у нас є певний дефіцит", - зазначив він.

Експерт додав, що можуть зрости ціни на імпортні овочі та фрукти: томати, огірки та різновиди кісточкових, які завозили з Туреччини, Польщі та Балканського півострова.

"Тут головне завдання, щоб була платоспроможність українців, все ж таки в цей важкий період часу дозволити собі певні речі, тому що ціни дійсно можуть піти вгору на відсотків 15-20. І це пов’язується логістичними витратами, які будуть нести постачальники", - пояснив він.

Також, на запитання ведучого, чи є в Україні ризик голоду, Марчук відповів, що немає.

"Такі наративи переважно формуються з месенджерів окупантів, тому що на сьогоднішній день ми маємо ще перехідних залишків минулого року, які дають нам можливість ще кілька років тримати продовольчу безпеку. За кілька тижнів ми входимо у збирання озимих культур, тобто ми будемо мати новий врожай", - наголосив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, посівну кампанію в Україні, незважаючи на війну, було проведено успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% минулорічних площ.

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