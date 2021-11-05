Споживча інфляція у вересні в річному вираженні сягнула 11%.

Ціни на крупу ячну, крупу гречану і крупу манну у вересні 2021 року порівняно з груднем попереднього року зросли на 15,25%, 13,65% та 7,23% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо в грудні минулого року крупа ячна в середньому коштувала 12,98 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна становила 14,96 грн за кілограм (подорожчала з початку року на 15,25%).

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Якщо в грудні минулого року крупа гречана в середньому коштувала 37,43 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна становила 42,54 грн за кілограм (зросла з початку року на 13,65%).

В грудні минулого року крупа манна в середньому коштувала 15,91 грн за кілограм, а у вересні – 17,06 грн за кілограм (подорожчала на 7,23%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – становила 11%, збільшившись із 10,2% у серпні та липні.

Тим часом експерти спрогнозували, які продукти здорожчають і подешевшають у листопаді. Зокрема, курятина та яйця можуть подорожчати до кінця року більше, ніж свинина та яловичина, а ціни на олію в листопаді точно не знизяться.

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Автор: Богдан Слуцький