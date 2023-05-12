Подорожчання в цьому сегменті насамперед пов’язане із сезонним фактором.

З початку тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23%, і сьогодні ці фрукти надходять у продаж по 15-22 грн/кг.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, ринок яблук в Україні протягом тривалого часу залишався стабільним. І вже під кінець сезону, українські садівники отримали можливість підвищити відпускні ціни на яблука.

"На сьогодні більшість українських виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств. Ті садівники, які ще мають у своєму розпорядженні достатні обсяги яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на ці фрукти", – зазначили експерти.

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За словами ключових гравців ринку, подорожчання в цьому сегменті насамперед пов’язане із сезонним фактором. Так, запаси торішнього яблука стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю в продаж ще не надійшли. У зв’язку з холодною і затяжною весною сезон раннього яблука в Україні істотно затримується.

Аналітики підкреслили, що наразі відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому у 2,6 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти ринку сходяться на думці, що відпускні ціни в цьому сегменті продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі.

Водночас на 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.

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