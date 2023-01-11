Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру та сорту.

З початку цього року у зв'язку з помітною активізацією торгово-закупівельної діяльності, на українському ринку спостерігається зростання відпускних цін на яблука.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, якщо перед новорічними святами попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні високу зацікавленість у закупівлі цієї продукції проявляють покупці практично всіх категорій.

"Водночас пропозиція яблука високої якості на ринку є досить обмеженою, що також сприяє зростанню цін на цю продукцію. Садівники зараз пропонують до продажу продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни", - повідомили експерти.

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Вони відзначили, що через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств.

За підрахунками аналітиків, тільки з початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру і сорту, причому вони відзначають, що найбільшим попитом користуються яблука червоних сортів.

Ціни під час війни:

За півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку більш ніж удвічі підвищилася ціна на ріпчасту цибулю - на 114%, середня вартість якої в столичних супермаркетах сягала 42,8 грн/кг.

Станом на кінець вересня 2022 року в Україні стрімко дорожчала цибуля.

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

Середня ціна кілограма свинини за жовтень склала 185,8 грн, що на 5% або на 9,3 грн/кг дорожче за вересневий показник.

Станом на початок грудня 2022 року в Україні зменшилася кількість імпортної свинини.

Станом на 8 грудня 2022 року почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники були готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг.

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