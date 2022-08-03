Судно вийшло з турецького порту Іскендерун та має прибути до України 5 серпня.

В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ йде судно за експортним зерном.

Про це в Telegram повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" (Одеська обл. – УНІАН) йде турецький балкер OSPREYS під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном", - повідомив Братчук.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

1 серпня вранці з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі в Лівані з 26 тис. тонн української кукурудзи. Сьогодні, 3 серпня, це судно вже залишило Чорне море і через Босфорську протоку пройшло далі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що проходження судна з українським хлібом через Босфорську протоку - це лише перший крок до того, щоб встановити безпеку продовольства у світі.