Експорт зернових розпочнеться сьогодні близько 9 ранку, повідомили в турецькому Міноборони.

У Туреччині назвали точний час початку експорту зерна з України.

Перше судно із зерном вийде з одного з українських портів у понеділок, 1 серпня, о 8: 30 за Києвом, повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.

Нагадаємо, в Стамбулі 22 липня було підписано угоду, яка передбачає розблокування українських портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" для експорту українського зерна й іншої сільськогосподарської продукції.

Очільник Міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй.

Варто зазначити, що Україна повністю контролює порти, з яких має здійснюватися експорт.

29 липня Кубраков повідомляв, що в портах "Одеса" і "Чорноморськ" були готові до відправки 10 суден з українським зерном.

За відомостями CNN Turk, перше судно із зерном з України має прибути в турецькі територіальні води 3 серпня.