Загальна вага вантажу склала 810 кг.

Партію небезпечних кабачків із Туреччини виявили в Київській області. В овочах перевищено допустимий рівень нітратів.

"За участю представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області під митним контролем і за участю державного інспектора відділу прикордонного інспекційного контролю "Бориспіль" було знищено партію вантажу, вагою 810 кг кабачків", - ідеться в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Українське законодавство вимагає знищити небезпечні для здоров'я продукти.

Відео дня

Чим небезпечні нітрати для людини

У невеликих кількостях вони безпечні, але перевищення допустимої норми може призвести до таких проблем:

порушення роботи серцево-судинної системи;

проблеми з травленням;

отруєння;

ослаблення імунітету;

підвищення ризику онкозахворювань.

Небезпечні продукти в Україні - останні новини

Перед Новим роком у 2023 році в Україну завезли небезпечний сир. У продукті виявили патогенні мікроорганізми "стафілокок коагулазопозитивний".

20 січня 2024 року з Німеччини завезли різноманітні чайні суміші, які містили жасмин китайського походження, в якому було виявлено залишки пестицидів, зокрема, хлорпірифос.

Вас також можуть зацікавити новини: