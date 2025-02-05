Партію небезпечних кабачків із Туреччини виявили в Київській області. В овочах перевищено допустимий рівень нітратів.
"За участю представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області під митним контролем і за участю державного інспектора відділу прикордонного інспекційного контролю "Бориспіль" було знищено партію вантажу, вагою 810 кг кабачків", - ідеться в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.
Українське законодавство вимагає знищити небезпечні для здоров'я продукти.
Чим небезпечні нітрати для людини
У невеликих кількостях вони безпечні, але перевищення допустимої норми може призвести до таких проблем:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- проблеми з травленням;
- отруєння;
- ослаблення імунітету;
- підвищення ризику онкозахворювань.
Небезпечні продукти в Україні - останні новини
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