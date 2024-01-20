Споживачів закликали повідомляти у разі виявлення в обігу небезпечної продукції.

Із Німеччини в Україну експортували різні чайні суміші, що містив жасмин китайського походження, в якому виявили залишки пестицидів, зокрема хлорпірифос. Про це у Facebook повідомило Головне управління Держспоживслужби в Чернівецькій області з посиланням на систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF).

Виробником чаю значиться німецька компанія Kirchner Fischer & Co. В Україні продукцію отримувало столичне ТОВ "Світ чаю".

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.

Відео дня

Споживачів закликали повідомляйте Держспоживслужбу у разі виявлення в обігу вказаної продукції.

Імпорт небезпечних продуктів

Перед Новим роком повідомлялось, що в Україну завезли небезпечний сир зі стафілококом. Ознаки захворювання можуть з’являються вже через декілька годин після вживання в їжу таких продуктів.

Невдовзі Держспоживслужба спростувала завезення в Україну сиру, в якому виявлено стафілокок. Розповсюдження такої продукції відбулось до Бельгії, Іспанії та Великобританії.

Вас також можуть зацікавити новини: