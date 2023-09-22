З 17,6 тисячами тонн української пшениці воно прямує до Єгипту.

З порту Чорноморськ вийшло друге судно, завантажене українським зерном.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства відновлення України.

"Судно AROYAT (прапор Палау) з 17,6 тисячами тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту Чорноморськ. Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукціі для країн Азії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

До цього встановленим коридором пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці для Азії.

Оновлено: За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, зараз три нових судна рухаються у напрямку портів Великої Одеси під завантаження експортною продукцією.

Зокрема, балкери Azara, Eneida та YING HAO 01 підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку морських торгових портів Південний та Чорноморськ.

"Після завантаження понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії", - наголосив Кубраков.

Він нагадав, що першими тимчасовим коридором скористалися балкери Resilent Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Зерновий коридор

В серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

16 серпня із Одеського порту вийшло перше судно-контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року, а після нього вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року через погрози росіян.

У вересні тимчасовим коридором до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження. 19 вересня стало відомо, що одне з цих суден (Resilient Africa) вийшло "гуманітарним коридором" в напрямку Босфору. А друге судно на той час знаходилось в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

Вчора, 21 вересня, стало відомо, що до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором".

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