Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю, зазначила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Українське зерно почали експортувати через хорватські порти. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - сказала вона.

Крім того, сторони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

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Також під час зустрічі підіймалось питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі цього жовтня.

В свою чергу, Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має неабиякий досвід в цьому. Йдеться про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Ситуація із "зерновим коридором"

В середині липня Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді". Після цього окупанти вдались до обстрілів української портової інфраструктури, аби її понівечити та не дати Україні продовжувати морський експорт без їхньої на те згоди.

Туреччина неодноразово закликала продовжити дію угоди. З цією метою 4 вересня відбулась зустріч турецького та російського лідерів в Сочі.

Після цих переговорів Ердоган фактично став на бік Путіна та закликав Україну "пом’якшити підходи" до "спільних кроків" із Росією, аби відновити роботу зернового коридору.

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