Судно вийшло з українського порту "Чорноморськ" цього тижня з 3 тис. тонн зерна.

Перше судно, завантажене українським зерном, яке йшло Чорним морем завдяки "гуманітарного коридору", прибуло до турецької протоки Босфор.

Як пише Reuters, йдеться про вантажне судно Resilient Africa, яке вийшло з українського порту "Чорноморськ" цього тижня. Повідомляється, що на борту судна 3 тис. тонн зерна.

Як йдеться в матеріалі, це стало можливим після того, як Україна оголосила про відкриття "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, які застрягли в українських портах.

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Зерновий коридор

В серпні 2023 року ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

16 серпня із Одеського порту вийшло першу судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року. Після нього вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року.

У вересні 2023 року тимчасовим коридором до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження. Таким чином, за словами фахівців, доведено, що зерновий коридор без Росії може працювати.

19 вересня стало відомо, що одне з цих суден (Resilient Africa) вийшло "гуманітарним коридором" в напрямку Босфору. А друге судно на той час знаходилось в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

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