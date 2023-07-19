У Польщі наголосили, що це крок "не проти українців, а для польських фермерів".

Польща має намір закрити кордон із Україною для ввезення зернових продуктів після 15 вересня. Це станеться, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна.

Як повідомляє РАР, таку заяву польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. "Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити (…) регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі", – наголосив він.

Водночас Моравецький додав, що Польща ухвалює такий крок "не проти українців, а для польських фермерів". Він також зауважив, що закриття кордону стосуватиметься не лише зерна, а й інших сільськогосподарських товарів.

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"Поляки заробляють на транзиті, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому ми полегшуємо цей експорт і робимо транзит можливим", – сказав польський премʼєр.

Заборона на ввезення українського зерна до ЄС

Навесні 2023 року низка європейських країн, серед яких Польща, Словаччина та Угорщина, зіткнулися з надлишком української зернової продукції на своєму ринку, що суттєво шкодило тамтешнім фермерам. Через це вони в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію.

Пізніше у справу втрутилася Європейська комісія. Вдалося досягти компромісу з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією: вони можуть блокувати збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території. При цьому країни погодилися не перешкоджати транзиту агропродукції в інші країни.

У червні дію заборони на ввезення українського зерна продовжили. Мораторій триватиме до 15 вересня. Проте вже у липні низка країн ЄС виступили з пропозицією продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця року.

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