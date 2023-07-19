Представники цих країн підтримують транспортування українського зерна їхніми територіями.

Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина погодила спільну позицію щодо продовження заборони ЄС на імпорт зерна з України до кінця року.

Разом із тим, представники цих країн підтримують транспортування українського зерна їхніми територіями. Як повідомляє Польське радіо, про це заявив міністр рільництва та розвитку села Польщі Роберт Телуш.

"Ми підготували і спільно підписали нашу позицію - позицію п'яти країн щодо продовження заборони на ввезення до наших країн цих чотирьох видів збіжжя, але також у нашій позиції є наша спільна декларація, що ми - дуже відкриті до транзиту, ми хочемо допомогти Україні у транзиті", - наголосили вони.

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Телуш зазначив, що запроваджене ЄС обмеження позитивно вплинуло на зростання українського експорту. За його даними, транзит пшениці та кукурудзи з України через Польщу в січні становив 114 тисяч тонн, у березні - 120 тисяч тонн, у червні - 260 тисяч тонн.

"Обмеження, яке запровадила Єврокомісія, спричинило те, що експорт з України і далі утримується. Він навіть є у нас, в Польщі, удвічі більший. Тому це хороший аргумент, сильний аргумент, щоб продовжити заборону принаймні до кінця року. І такою є наша спільна позиція", - підкресив польський міністр.

Експорт зерна з України - новини

Як повідмляв УНІАН, навесні Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику внаслідок масових протестів місцевих фермерів. Обмеження були пов'язані з тим, що аграрна продукція з України нібито позбавляла місцевих фермерів можливості реалізувати свою продукцію.

У ЄС спочатку засудили ці рішення, однак згодом Єврокомісія досягла з ними угоди.

На початку літа стало відомо, що Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до 15 вересня 2023 року.

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