Роздрібні ціни майже не змінилися.

Середня ціна на свинину в живій вазі забійних кондицій на третьому тижні січня 2021 р. просіла до 37,5 грн/кг.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Асоціацію свинарів України.

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"Моніторинг цін охолодженої свинини на полицях вітчизняних торгових мереж наочно демонструє, що кінцева ціна цього продукту далеко не завжди відображає зміну ціни закупівлі", — зазначають в асоціації.

Аналітики уточнили, що після зимових свят традиційно відбувається ослаблення цін на свинину живою вагою, тому за два тижні внутрішні котирування втратили майже 3 грн/кг або 7,2%.

"Роздрібні ціни відреагували дуже помірним зниженням - на 1 грн/кг або менш як 1% в середньому. А в середині грудня, коли на ринку свинини в живій вазі мала місце аналогічна цінова ситуація, роздрібні ціни на свинину були помітно вище, ніж зараз, — різниця середнього «цінника» становить 2,6 грн/кг або понад 2%», — додали в асоціації.

Також наголошується, що нинішні закупівельні ціни можна порівняти з показником кінця квітня 2017 р.

"Разом з тим кінцеві ціни на свинину тоді були значно більш помірні: діапазон цін на основні м'ясні частини становив 80-105 грн/кг (зараз 105-147 грн/кг), і тільки "преміальна" вирізка коштувала 120,5 грн/кг (зараз 157 грн/кг).

Що цьому передувало

У грудні 2020 року на українських ринках і в магазинах знизилися ціни на свинину.

Станом на 16 грудня 2020 року в Україні впало виробництво м'яса.

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Автор: УНІАН