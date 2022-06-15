Окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю.

Загальні збитки через повномасштабну війну з РФ в сільському господарстві України сягнули 4,3 мільярда доларів.

Про це свідчать результати "Огляду збитків від війни в сільському господарстві України", підготовленого Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 млн дол. Сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження.

Зазначається, що окрім прямого пошкодження земель – окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю. Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у 1,435 млрд дол. залишаться незібраними внаслідок агресії РФ.

Також повідомляється, що сільськогосподарська техніка та обладнання зазнають пошкоджень в результаті обстрілів, авіаударів та бойових дій, що відбуваються в безпосередній близькості. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 млн дол.

"Є свідчення про те, що РФ цілеспрямовано знищує елеваторні потужності з метою послаблення українського агросектору. Загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у 272 млн дол.", - йдеться у огляді.

Оціночна вартість загиблих тварин складає понад 136 млн дол. Свійські тварини гинуть не лише безпосередньо від активних бойових дій, але й від обмеженого фізичного доступу на ферми, обмеженої можливості для закупівлі кормів та надання ветеринарних послуг.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури станом на 25 травня вже перевищила 105,5 млрд доларів, або 3,1 трлн грн.

Загальна сума прямих задокументованих збитків українських підприємств через війну сягає 11,3 млрд дол.

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