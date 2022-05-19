Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.
Про це свідчить аналіз, який здійснюється в рамках проекту "Росія заплатить" командою Київської школи економіки (KSE) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.
"За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування і пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 млрд дол. Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що через війну зруйновано або пошкоджено 38,6 млн квадратних метрів житла в цілому на 33,9 млрд дол. Зросли також загальні збитки від руйнувань і пошкоджень підприємств - на 207 млн дол. За останній тиждень. Всього з початку війни зазнали руйнувань щонайменше 216 заводів, фабрик і підприємств на 10,6 млрд дол.
Крім того, за останній тиждень пошкоджено і зруйновано ще 75 закладів освіти, від початку війни сумарно таких вже 1067. Збитки від пошкоджень і руйнувань об'єктів освіти становлять майже 1,5 млрд дол.
Всього з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 12 цивільних аеропортів, 295 мостів і мостових переходів, 591 дитсадок, 574 медустанови, 108 релігійних і 179 культурних споруд, 169 складів і 19 торгових центрів.
"Загальні втрати економіки України через війну, за загальними оцінками Мінекономіки і KSE, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проекті, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону і соціальну підтримку), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів", - наголошується у звіті.
Війна в Україні:
У квітні радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявляв, що збитки внаслідок російської агресії за два місяці війни склали близько 1 трлн дол.
Станом на 19 травня 2022 року втрати ворога серед особового складу склали приблизно 28500 осіб.
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