Загальні втрати економіки, завдані під час війни, коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів.

Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в рамках проекту "Росія заплатить" командою Київської школи економіки (KSE) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

"За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування і пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1 млрд дол. Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що через війну зруйновано або пошкоджено 38,6 млн квадратних метрів житла в цілому на 33,9 млрд дол. Зросли також загальні збитки від руйнувань і пошкоджень підприємств - на 207 млн дол. За останній тиждень. Всього з початку війни зазнали руйнувань щонайменше 216 заводів, фабрик і підприємств на 10,6 млрд дол.

Крім того, за останній тиждень пошкоджено і зруйновано ще 75 закладів освіти, від початку війни сумарно таких вже 1067. Збитки від пошкоджень і руйнувань об'єктів освіти становлять майже 1,5 млрд дол.

Всього з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 12 цивільних аеропортів, 295 мостів і мостових переходів, 591 дитсадок, 574 медустанови, 108 релігійних і 179 культурних споруд, 169 складів і 19 торгових центрів.

"Загальні втрати економіки України через війну, за загальними оцінками Мінекономіки і KSE, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проекті, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону і соціальну підтримку), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів", - наголошується у звіті.

Війна в Україні:

У квітні радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявляв, що збитки внаслідок російської агресії за два місяці війни склали близько 1 трлн дол.

Станом на 19 травня 2022 року втрати ворога серед особового складу склали приблизно 28500 осіб.

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