Також глава держави запрошує приїхати на кордон представника Європейської комісії заради припинення політичних маніпуляцій.

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру цієї країни Дональду Туску провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів. Про це йдеться у зверненні глави держави.

"Я хочу звернутись до уряду Польщі – до пана Премʼєр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд, від логістики до аграрного сектору, і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека", – наголосив Зеленський.

Він сказав, що теж готовий прибути до кордону разом із українським урядом. Також Зеленський закликав Єврокомісію долучитись до вирішення питання.

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"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії, також заради спільних інтересів та припинення політичних маніпуляцій", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз спостерігається надмірна та несправедлива політизація, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися.

"Саме так розсипатися, як українське збіжжя, яке, на жаль, світ побачив на польських дорогах, грубо викинутим із машин та вагонів... Ціна українського зерна для нас особлива. Як і будь-якої іншої продукції, яку виробляє у цей час наша економіка. Це воєнна економіка", – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України.

"Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але ми дотримуємося цього, бо відносини з Польщею для нас – безумовний пріоритет національної безпеки. Наше партнерство – України та Польщі – це захист національної безпеки – і нашої, і вашої. І ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців", – сказав глава держави.

За його словами, усі бачать, що в цій ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. Однак Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між державами, де почали з'являтися відверті пропутінські гасла.

"І тільки в Москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. На всіх рівнях", – додав Зеленський.

Ситуація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, Зеленський провів селекторну нараду, на якій серед традиційних питань обговорили і ситуацію з блокуванням руху на польському кордоні.

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