За словами речника Держприкордонслужби, польскі фермери масштабували свої дії.

На пунктах пропуску між Україною та Польщею стоять в черзі близько 2500 транспортних засобів, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Кількість напрямків, де польські фермери блокують рух для вантажно-транспортних засобів не змінилися. Це шість напрямків. Станом на сьогоднішній ранок, на території Польщі, в черзі в бік України загалом на цих напрямках перебуває близько 2500 транспортних засобів. Найбільше в напрямку пункту пропуску Краківець, Ягодина та Рави-Руської", – сказав Демченко.

Він також додав, що ситуація з протестувалниками погіршилася, адже фермери " масштабували свої дії".

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"Вони майже повністю заблокували можливість руху для вантажних транспортних засобів як на виїзд з Польщі, так і тих, які рухалися в напрямку Польщі. Єдиний напрямок, який залишався вчора – це по пункту пропуску Краківець", – заявив речник ДПСУ.

Крім того, за словами Демченка, на трьох з шести пунктів пропуску мітингувальники заблокували рух для легкових автомобілів та автобусів.

"Така ситуація в напрямку пунктів пропуску Рава-Руська, Устилуг та Угринів. Вони зробили заручниками ситуації своїх інтересів і своїх людей, які рухалися в обидва боки кордону. Але, на щастя, з 16-18 години вчорашнього дня вони припинили блокувати рух для легкових авто і автобусів. На цю мить для цієї категорії рух вільний на всіх пунктах пропуску", – пояснив Демченко.

Ситуація на українсько-польському кордоні досі складна: важливі новини

Протести на кордоні з Польщею почалися восени минулого року. У них брали участь польські перевізники та фермери. Напочатку року ситуацію вдалося стабілізувати, але нещодавно вона знову погіршилася.

Так, фермери вже двічі розсипали українське зерно, а на одній з останніх акцій помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Генконсул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич, коментуючи протести, назвала їх ганьбою та перепросила в українців.

Натомість президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

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