На нараді розібрали ситуацію та визначили необхідні кроки.

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій серед традиційних питань обговорили і ситуацію з блокуванням руху на польському кордоні.

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - повідомив глава держави у Telegram.

Президент наголошує, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

"Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - підкреслив Зеленський.

Також, за його словами, на селекторі обговорили ситуацію на фронту.

"Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки", - прокоментував глава держави.

Крім того, розглядали ситуацію в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів, допомогою людям, розбудовою багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Блокада українського кордону

Як повідомляв УНІАН, стосунки між Польщею та Україною погіршуються на тлі блокади кордону.

Зокрема соціологічне дослідження показало, що Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка країни зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою країною.

Як відомо, на початку лютого відновились блокування руху вантажного транспорту на польсько-українському кордоні через акції поляків. Так, польські фермери станом на 13 лютого заблокували шість пунктів пропуску.

Згодом, в мережі з'явилася інформація, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів та залізниці.

На думку надзвичайного і повноважного посла України в Польщі 2014-2022 років Андрія Дещиці, ситуація на польському кордоні може погіршитися.

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