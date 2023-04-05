За його словами, у найближчі дні-тижні всі питання будуть остаточно вирішені.

Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом українського зерна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання. Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна", – підкреслив Зеленський.

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Проблема з українським зерном в Польщі - деталі

Раніше польські фермери протестували проти ввезення в країну українського зерна, оскільки це позбавляє їх можливості реалізувати власну продукцію. Вони пригрозили зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави.

5 квітня стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив про те, що йде у відставку.

Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії "Право та справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

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