Перша незасекречена поїздка Зеленського за кордон загрожує обернутися міжнародним скандалом.

Польські фермери пригрозили зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави. Аграрії незадоволені, що польський ринок наповнило дешеве українське зерно. Про це заявив голова Асоціації фермерів Замостя Марчін Собчук в інтерв'ю польському новинному сайту Interia.

Як очікується, Зеленський відвідає столицю Польщі в середу, але польські виробники зерна попереджають, що можуть вийти на вулиці, щоб "зіпсувати" захід.

"Варшаві слід подумати над цим", - сказав Собчук.

Відео дня

Невдоволення фермерів викликає потік дешевого українського зерна. Раніше ЄС скасував всі тарифи і квоти на ввезення українського зерна, щоб воно могло йти транзитом через Європу в інші регіони світу в умовах російської морської блокади України.

Однак значна частина цього зерна осіла в самих європейських країнах, що і викликало невдоволення фермерських об'єднань. Частково причиною затримки з вивезенням зерна з Польщі стала проблема різної залізничної колії. Українське зерно просто вивантажують на польсько-українському кордоні, так як українські вагони не можуть його довезти до європейських морських портів.

Експорт українського зерна

У середині березня угода з експорту української аграрної продукції Чорним морем через зерновий коридор була продовжена ще на 120 днів. При цьому Росія наполягає на тому, що продовження становить лише 60 днів.

Крім того, росіяни висунули ряд додаткових умов до роботи "коридору". Зокрема вони хочуть зворотного підключення "Россельхозбанка" до SWIFT, відновлення поставок сільгосптехніки і запчастин, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" і виконання ще ряду вимог.

Вас також можуть зацікавити новини: