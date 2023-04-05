Рішення про відставку було ухвалено на тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з поставками в країну зерна з України.

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив про те, що йде у відставку.

Як повідомляє Рolskieradio24, рішення про відставку було ухвалено на тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з поставками в країну зерна з України.

Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії "Право та справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

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"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства і сільського розвитку", - заявив Ковальчик.

Повідомляється, що звільнення Ковальчика нібито покликане заспокоїти протести фермерів.

За інформацією польських ЗМІ, агропродукція мала пройти транзитом в інші країни, але продовольство залишається і продається в Польщі.

Польща та українське зерно

Польські фермери протестують проти ввезення в країну українського зерна, оскільки це позбавляє їх можливості релізувати власну подукцію.

16 лютого 2023 року відбувся 48-годинний протест польських фермерів неподалік від пункту пропуску Дорогуськ (дорога з Києва на Хелм). Тоді їх вимоги були ті самі, що і сьогодні, проте з великим акцентом на контроль зерна з України.

7 березня 2023 року польські фермери заблокували дорогу з України протестуючи проти імпорту продовольства. Причиною мітингу стало здешевлення цін на продовольство внаслідок збільшення його імпорту. Однією з причин називають неконтрольований імпорт з України.

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