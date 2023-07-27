Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовну доставку 50 тисяч тонн зерна протягом декількох місяців.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував пропозицію президента Росії Володимира Путіна організувати безкоштовну доставку 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців країнам Африки, заявивши, що ця "жменька пожертвувань" не виправить драматичні наслідки завершення зернової угоди.

Як повідомляє Reuters після виходу Росії з "зернової угоди" і її атак на українські порти світові ціни на пшеницю підскочили приблизно на 10% за останні 10 днів.

"Зрозуміло, що виведення з ринку мільйонів і мільйонів тонн зерна... призведе до підвищення цін. Таким чином, жменька пожертвувань у деякі країни не виправить цей драматичний вплив", - сказав Гутерріш.

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Як заявив генсек ООН, будь-яке зростання цін зараз буде "оплачуватися всіма і скрізь" - країнами, що розвиваються, вразливими людьми із середнім рівнем доходу і навіть розвиненими країнами.

Путін спробував підкупити Африку безкоштовним зерном

Раніше в Санкт-Петербурзі на форумі "Росія-Африка" представники африканських країн закликали Путіна повернутися до "зернової угоди" і продовжити доставку зерна в Африку.

У відповідь на це Путін заявив, що Росія більше не приєднається до "зернової угоди". Замість цього він пообіцяв безкоштовно доставити Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців.

Водночас, за даними ООН, за час дії "зернової угоди" Україні вдалося експортувати 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції (17 млн тонн кукурудзи, 9 млн тонн пшениці, по 2 млн тонн соняшникового шроту та соняшникової олії).

Росія в односторонньому порядку вийшла з угоди 17 липня, і з тих пір тероризує ракетними ударами південні області України, цілячись в зернову і портову інфраструктуру.

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