Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував пропозицію президента Росії Володимира Путіна організувати безкоштовну доставку 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців країнам Африки, заявивши, що ця "жменька пожертвувань" не виправить драматичні наслідки завершення зернової угоди.
Як повідомляє Reuters після виходу Росії з "зернової угоди" і її атак на українські порти світові ціни на пшеницю підскочили приблизно на 10% за останні 10 днів.
"Зрозуміло, що виведення з ринку мільйонів і мільйонів тонн зерна... призведе до підвищення цін. Таким чином, жменька пожертвувань у деякі країни не виправить цей драматичний вплив", - сказав Гутерріш.
Як заявив генсек ООН, будь-яке зростання цін зараз буде "оплачуватися всіма і скрізь" - країнами, що розвиваються, вразливими людьми із середнім рівнем доходу і навіть розвиненими країнами.
Путін спробував підкупити Африку безкоштовним зерном
Раніше в Санкт-Петербурзі на форумі "Росія-Африка" представники африканських країн закликали Путіна повернутися до "зернової угоди" і продовжити доставку зерна в Африку.
У відповідь на це Путін заявив, що Росія більше не приєднається до "зернової угоди". Замість цього він пообіцяв безкоштовно доставити Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців.
Водночас, за даними ООН, за час дії "зернової угоди" Україні вдалося експортувати 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції (17 млн тонн кукурудзи, 9 млн тонн пшениці, по 2 млн тонн соняшникового шроту та соняшникової олії).
Росія в односторонньому порядку вийшла з угоди 17 липня, і з тих пір тероризує ракетними ударами південні області України, цілячись в зернову і портову інфраструктуру.