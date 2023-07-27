Російський диктатор пообіцяв африканським країнам зерно з безплатною доставкою.

Африканські країни просять учасників колишньої "зернової угоди" щодо експорту зерна Чорним морем полегшити доставку як російського, так і українського зерна на континент. Про це заявив голова Африканського союзу президент Коморських островів Азалі Ассумані на форумі "Росія – Африка", що триває у Санкт-Петербурзі.

"Українська криза серйозно впливає на ситуацію, тому розв’язання цієї кризи дозволить врятувати велику кількість людей, яка залежить від постачання продовольства. ... Ми звертаємося до всіх учасників процесу з великим проханням полегшити доставку як російського, так і українського зерна до наших країн. Ми готові співпрацювати з Росією у всіх галузях, щоб забезпечити мир та безпеку на континенті", – сказав він.

Путін, виступаючи на форумі, зазначив, Росія більше не приєднається до укладеної за посередництва ООН "зернової угоди". Російський диктатор натомість пообіцяв надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканській Республіці та Еритреї зерно в обсязі 50 тисяч тонн у наступні кілька місяців.

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"Ми забезпечимо безкоштовну доставку цих вантажів", – пообіцяв він.

Американська газета The New York Times в матеріалі, присвяченому саміту, наголошує, що Путін пообіцяв безкоштовне зерно на Африканському саміті, щоб покращити імідж Росії після відмови Кремля продовжити угоду, яка захищала експорт українського зерна і допомагала нагодувати мільйони людей у ​​всьому світі.

У тому, кому саме диктатор пообіцяв безплатне зерно, журналісти вбачають геополітичний підтекст.

"Помпезність саміту … здавалося, мала на меті дати знак африканським лідерам, що Росія – їхній справжній друг. … Але попри те, що Путін казав про благодійність, у списку одержувачів безкоштовного російського зерна, здається, був геополітичний підтекст. З шести країн лише Сомалі проголосувала проти Росії в ООН у лютому, підтримавши резолюцію, яка закликала припинити війну в Україні. У Малі та Центральноафриканській Республіці російська група найманців "Вагнера" підтримує авторитарні уряди", – йдеться в статті.

Зернова угода та голод в Африці - що треба знати

17 липня Москва офіційно оголосила про вихід з "зернової угоди", яка дозволила розблокувати експорт українського продовольства в умовах повномасштабної війни. Країна-окупант висунула низку вимог для відновлення угоди – від підключення її банків до SWIFT до зняття низки санкційних обмежень.

Згідно з даними ООН, зернова угода дала можливість Україні експортувати 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції (17 млн тонн кукурудзи, 9 млн тонн пшениці, по 2 млн тонн соняшникового шроту та соняшникової олії).

Угода також посприяла ініціативі Grain from Ukraine, в рамках якої Україна поставила зерно до країн на межі голоду в Африці та Азії. Зокрема, понад 250 тисяч тонн зерна Україна поставила Ефіопії та Ємену, 130 тисяч тонн – Афганістану, понад 50 тисяч тонн – Сомалі.

Україна планує продовжити експорт без участі Росії – відповідну пропозицію Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, що виступали посередниками в "зерновій угоді", озвучив президент України Володимир Зеленський.

Міноборони країни-агресора анонсувала, що з 20 липня атакуватиме всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів. Одночасно РФ почала готуватися до блокування руху Чорним морем та неодноразово атакувала морські та річкові порти на Одещині.

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