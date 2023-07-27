Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника.

В ніч проти 27 липня в південних регіонах України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування російськими окупантами БпЛА.

В цей час ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, повідомляє ОК "Південь".

"Ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів", – йдеться в повідомленні.

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Після відбою тривоги в ОК "Південь" попереджали, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря.

"Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас, не виключена активність ударних БпЛА", – зазначали в ОК.

Удари по Україні - останні новини

Ввечері в середу, 26 липня, російські окупанти завдали по Україні удару зі застосуванням ракет "Кинджал", "Калібр" та Х-101/Х-555. У Повітряних силах відзвітували про збиття силами ППО 36 ворожих крилатих ракет. Ще принаймні 4 ракети "Кинджал" летіли в напрямку Хмельницької області.

В ОК "ПІвдень" прогнозують, що найближчим часом ворог не відмовлятиметься від тактики комбінованих атак зі застосуванням різних типів ракет і запуском з різних напрямків. Там зазначають, що, ймовірно, через мінливість погоди ворог витримає паузу між ударами, але наступні дні будуть достатньо тривожними.